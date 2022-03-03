Арнольд Кнауб перешел в «Каспий»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел в актауский «Каспий».

После чемпионата мира в октябре 2021 года, на котором сборная Казахстана заняла четвертое место, казахстанец перешел в российский клуб «Динамо» из Самары. Однако в феврале этого года команда объявила о прекращении своего существования из-за финансовых проблем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина