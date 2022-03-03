Арнольд Кнауб перешел в «Каспий»

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Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел в актауский «Каспий»

После чемпионата мира в октябре 2021 года, на котором сборная Казахстана заняла четвертое место, казахстанец перешел в российский клуб «Динамо» из Самары. Однако в феврале этого года команда объявила о прекращении своего существования из-за финансовых проблем.

 
 
 
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