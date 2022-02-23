Самарское «Динамо», где играл казахстанец Кнауб, прекратило существование

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб остался без клуба.

«Динамо-Самара», за который выступал казахстанец, снялся с чемпионата и Кубка России в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

В оставшихся матчах Суперлиги клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Также в команду переходил игрок алматинского «Кайрата» Ранжел, а казахстанский специалист Александр Якименко начинал работу в качестве тренера по физподготовке.

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