Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Рахметом», «Атырау» против «Каспия» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.
Таблица турнира здесь.
«Кайрат» – «Рахмет» – 14:00
«Атырау» – «Каспий» – 15:00
«Актобе» – «Окжетпес» – 18:00
«Байтерек» – «Аят» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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