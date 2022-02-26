Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Рахметом», «Атырау» против «Каспия» и другие матчи

Теги результаты Кайрат Sports.ru - Казахстан Актобе Аят Атырау Окжетпес Каспий Байтерек чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу

Таблица турнира здесь.

«Кайрат» – «Рахмет» – 14:00

«Атырау» – «Каспий» – 15:00

«Актобе» – «Окжетпес» – 18:00

«Байтерек» – «Аят» – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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