Главный тренер «Тобола» Москаленко о критике болельщиков: «В прошлом году команда завоевала золотые медали, а сейчас идет негатив – это неправильно»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко ответил на критику болельщиков клубе, тактике команды и спрогнозировал победителя Суперкубка Казахстана.

– Как вы относитесь к критике костанайских болельщиков из-за блеклой игры на сборах?

– Где-то они, может, и правы. Мы показали не очень выразительную игру на сборах. Есть где-то доля правды в этом. Но то, в какой форме они это все выражают – команда этого не заслужила. Пусть весь негатив идет на меня, все вопросы за результаты, за игру должны выражаться в мою сторону. Они не знают о состоянии игроков. В прошлом году команда завоевала золотые медали, а сейчас идет негатив – это неправильно.

– В прошлом году у вас была постоянная тройка центральных защитников, и во многом благодаря их отличной игре было завоевано чемпионство. Сейчас вы усилились Жарко Томашевичем. Вы уже видите, кто может потерять место в старте из этой тройки, либо конкуренция будет равная?

– Конкуренция будет равная, там не только 4, но и порядка 7-8 футболистов могут сыграть. Нам без разницы, кто выйдет в стартовом составе. Мы не должны зависеть от какого-либо футболиста. Если футболист по каким-то причинам не может играть, вместо него должен войти какой-то другой футболист. Фамилия здесь не играет никакую роль. Главное – то, как играет. Это две разные вещи.

– Тот состав, который сейчас есть у «Тобола», способен дойти до группового этапа любого из еврокубков?

– Этого никто не скажет. Нам однозначно нужны усиления. Дойдем мы или не дойдем, знает только Всевышний.

– В прошлом году эксперты отмечали, что «Тобол» играет от защиты, хотя в атаке есть яркие исполнители. В этом сезоне тоже упор будет на оборону?

– Мне нравится этот футбол, мы будем в него играть. Главное, что у нас организация игры как в атаке, так и в обороне.

– Кто завтра выиграет?

– Выиграет сильнейший, шансы 50 на 50. Обе команды хотят завоевать первый трофей в сезоне. Завтра будет очень сложный матч, особенно психологически. Тренеры и футболисты волнуются, все переживают. Болельщики, которые нас ругают, тоже переживают за исход. Те, кто нас вчера ругал, будут рады, если мы сделаем этот маленький шажочек для клуба. Любой клуб в мире не откажется от любого трофея.

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