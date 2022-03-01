Главный тренер «Тобола» Москаленко о переходе Томасова: «Были слухи, значит были разговоры. Дыма без огня не бывает»

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Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко рассказал о готовности команды к Суперкубку Казахстана и о трансферной кампании костанайцев.

– Надеюсь, что команда осознает важность матча. Они стараются и готовятся на сто процентов, чтобы выйти и показать свою состоятельность. Да, у нас есть определенные проблемы по травмированным игрокам, но ничего глобального, чтобы говорить, что футболист выбыл на долгий срок. Это рабочие моменты.

– Можете назвать этих игроков?

– К завтрашнему матчу готовятся все, просто не все готовы на сто процентов. Все в строю, готовятся.

– В команду пришли новички: Непогодов, Васильев, Томашевич и Жаксылыков. Можете коротко по каждому сказать, почему вы были в них заинтересованы?

– По Жаксылыкову, вы знаете, что казахстанский рынок скудный. Айбар – один из перспективных нападающих, игрок сборной Казахстана, у него есть определённые качества, поэтому на него пал выбор. По Васильеву, сказалась ситуация с дисквалификацией Руслана Валиуллина, провели точечную селекцию, он – наш казахстанец, игрок сборной. Томашевича все хорошо знают, он тоже игрок своей сборной, для конкуренции в обороне он нам очень поможет. 

– Кто будет первым вратарем в команде?

– У нас есть три равноценных вратаря – все высокого класса. Все будут играть от игры к игре, в зависимости как проявят себя на тренировках.

– Зимой было много слухов, что Томасов мог оказаться в «Тоболе».

– Были слухи, значит были разговоры. Дыма без огня не бывает.

– Довольны ли вы усилениями, и будете ли кого-то ещё подписывать?

– Скажу так, если даже Гвардиола недоволен своими усилениями, то что говорить об уровне игры в казахстанском футболе. Конечно, мы хотим усилиться. Вы все знаете наши реалии, перед клубами поставили финансовые рамки, из которых мы не можем вылезти. Точечная селекция ведётся и по игровым качествам, и по финансовым.

– Был ли действительно у клуба интерес к Арда Турану?

– Я ничего не слышал об этом.

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