Спортдиректор «Тобола» Жумаскалиев: «Арда Туран не значился в шорт-листе костанайского клуба»

Спортивный директор «Тобола» Нурбол Жумаскалиев прокомментировал трансферную компания костанайцев, о выборе главного тренера и о целях на сезон.

– В сезоне 2022 нашу команду продолжит тренировать Александр Москаленко.

– Так вы искали других специалистов? Или же с Москаленко расставаться и не планировали?

– Однозначно, мы не искали замену главному тренеру. Приоритет отдавался именно этому специалисту. Александр Васильевич – очень квалифицированный и опытный тренер. Вы все знаете, он начинал прошлый сезон в качестве помощника Бабаяна, после ухода Григория Константиновича рулевым стал именно Москаленко. При нем «Тобол» завоевал чемпионство.

– Теперь о, пожалуй, главном слухе последних дней. Как вы, наверное, уже догадались, речь пойдет об интересе «Тобола» к легендарному турецкому футболисту Арде Турану. Хотелось бы получить информацию по этому вопросу от официального лица костанайского клуба. Вам есть что сказать?

– Отвечу кратко: Арда Туран не значился в шорт-листе костанайского клуба.

– А в целом вы довольны трансферной кампанией в зимнее окно?

– Хотелось, чтобы мы усилили несколько позиций, однако «Тобол» живет по средствам. Важно понимать, что футбольный клуб «Тобол» — это не только два десятка футболистов основы и тренерский штаб. Это также дублирующий состав, выступающий во Второй лиге, Футбольный Центр, где работает более дюжины групп подготовки, тренируются сотни местных мальчишек и группа девочек.

– Есть футболисты, которых бы вы очень хотели видеть в своей команде, но подписать их не удалось?

– Наверное, этот вопрос лучше задать главному тренеру.

– Понятно, что в чемпионате Казахстана у действующего обладателя золотых медалей не может быть другой цели, кроме как отстоять титул. А какие задачи будут у «Тобола» в Лиге чемпионов?

– Да, вы правы. Если вкратце, «Тобол» постарается выступить достойно во всех турнирах.

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