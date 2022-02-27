«Акжайык» подписал Стаменковича, Омиртаева, Сабино и Махновского

«Акжайык» объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.
Это защитник Милош Стаменкович (последний клуб – «Рух»), форвард Оралхан Омиртаев («Шахтер» Караганда), хавбек Рафаэл Сабино («Львов»), и голкипер Константин Махновский («ВПК-Агро»).
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