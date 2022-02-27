Ардак Саулет подписал контракт с «Акжайыком»

«Акжайык» объявил о переходе 25-летнего полузащитника Ардака Саулета.

Хавбек уже выступал за клуб из Уральска с апреля по июль прошлого года, будучи взятым в аренду у «Актобе».

Статистика игрока здесь.

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