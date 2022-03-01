Саша Стаменкович: «Моя личная цель заключается в том, чтобы вернуть трофеи чемпионата и Кубка Казахстана в Актобе»

Голкипер «Актобе» Саша Стаменкович прокомментировал свой переход в стан актюбинцев.

— Рад, что попал в красно-белую семью. Готов сразу же помочь команде на поле и за его пределами своим огромным опытом. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться.

Почему я сюда перешел? Первая причина — это лучший тренер, с которым я работал в своей карьере. Вторая причина — это то, что «Актобе» единственный футбольный клуб, который соответствует моим требованиям. Потому что у него есть болельщики. Я всегда любил играть в хорошей атмосфере и это мотивирует меня отдавать больше своей энергии. Клуб стоит столько, сколько стоят его болельщики.

Я считаю, что успешно играл в каждом клубе, где бы ни выступал. Не вижу причин, почему бы и здесь не будет так же.

Самое главное, задачи у клуба — бороться за высокие места. А моя личная цель также заключается в том, чтобы вернуть трофеи чемпионата и Кубка Казахстана в Актобе и чтобы, болельщики заполняли наш стадион до отказа.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым