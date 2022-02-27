«Кайрат» анонсировал новые эко-френдли мероприятия в 2022 году

Алматинский «Кайрат» планирует провести предстоящий сезон, организуя множество эко-френдли мероприятий.
Об этом на клубной презентации объявил Кайрат Боранбаев.
В прошлом году состоялся первый в Казахстане эко-матч между алматинской командой и швейцарским «Базелем» в Лиге конференций.
«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах
Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро
Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым
Комментарии