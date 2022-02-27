«Кайрат» анонсировал новые эко-френдли мероприятия в 2022 году

Алматинский «Кайрат» планирует провести предстоящий сезон, организуя множество эко-френдли мероприятий.

Об этом на клубной презентации объявил Кайрат Боранбаев.

В прошлом году состоялся первый в Казахстане эко-матч между алматинской командой и швейцарским «Базелем» в Лиге конференций.

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