«Кайрат» выпустит документальный фильм об участии в Лиге конференций

«Кайрат» выпустит документальный фильм об участии в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Клуб объявил об этом на презентации, посвященной предстоящему футбольному сезону.

Фильм выйдет сегодня в 19:00 на ютуб-канале алматинского клуба.

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