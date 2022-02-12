Поединок Руслана Сариева возглавит турнир в Алматы

Казахстанский боец ММА, претендент на титул в наилегчайшем весе лиги Eagle FC Руслан Сариев, проведет схватку по грепплингу.

Его поединок против Улана Тамгабаева возглавит турнир Arlan Grip Pro 14.

Руслан идет на 2 месте в рейтинге Aiga Qazaqstan в весовой категории до 70 кг, проведя 4 схватки, две из которых выиграл досрочно.

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