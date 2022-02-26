Руслан Камболов ведет переговоры с «Актобе» («Матч ТВ»)

Бывший полузащитник сборной России по футболу Руслан Камболов может продолжить карьеру в Казахстане.

Как сообщает «Матч ТВ», находящийся в статусе свободного агента 32-летний хавбек входит в сферу интересов «Актобе», и стороны уже ведут переговоры.

В январе Камболов договорился о досрочном расторжении контракта с тульским «Арсеналом», за который в сезоне-2021/22 провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Камболов известен по выступлениям за «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив». В его активе 6 матчей за сборную России.

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