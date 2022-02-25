«Кызыл-Жар» не сыграл против «СКА-Хабаровска». Два клуба дали противоречивые сведения о причинах отмены

«Кызыл-Жар» отменил товарищеский матч против российского «СКА-Хабаровска» на сборах в Турции.

Информация о причинах отмены противоречива: клуб из Петропавловска сообщил, что дело в погодных условиях, в то время как «СКА-Хабаровск» заявил, что среди казахстанцев были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Команды должны были сыграть в четверг.

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