«Тобол» опубликовал заявку на сезон

Стала известна заявка «Тобола» на сезон-2022.
Вратари: Султан Бусурманов, Дмитрий Непогодов, Александр Мокин;
Защитники: Роман Асранкулов, Данияр Семченков, Дмитрий Мирошниченко, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Алекса Аманович;
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Самат Жарынбетов, Владислав Васильев, Рубен Бриджидо, Жаслан Жумашев, Душан Йованчич, Вячеслав Кульпеисов;
Нападающие: Айбар Жаксылыков, Игорь Сергеев.
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