Товарищеский матч. «Барыс» против московского «Динамо»

«Барыс» проводит контрольный матч перед плей-офф КХЛ.

Москва, Россия

Барыс Казахстан – Динамо Россия – 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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