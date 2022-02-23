Судьи КПЛ прошли сборы в Турции

Судьи КПЛ провели учебно-тренировочный сбор в Турции.

40 казахстанских арбитров сдавали нормативы на физическую готовность, сдавали экзамены по теории, решали видеотесты и обслуживали товарищеские матчи.

Судьи, обслуживающие матчи Первой и Второй лиг, проходят сборы в Шымкенте и Таразе, обслуживая матчи детско-юношеских турниров «Арман» и «Жастар».

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