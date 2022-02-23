Казахстанский новичок «Шерифа» Анкудинов: «Конечно, Вернидуб «пихает». Он не просто тренер, он – отец команды»

Казахстанский новичок «Шерифа» Данил Анкудинов дал интервью во время просмотра матча с «Брагой» (2:0) в Лиге Европы.

– Какие у тебя эмоции?

– Эмоции зашкаливают. Особенно после такого гола, даже непонятные были эмоции: то гол, то офсайд. И оказалось, что это была игра рукой, которую никто не увидел.

– Как тебе Юрий Николаевич на тренировках? «Пихает»?

– Конечно, «пихает», нагрузки тяжелые. Но сразу видно: команда уровня Лиги чемпионов, Лиги Европы. Знаете, он не просто тренер, он – отец команды.

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