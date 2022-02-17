Анкудинов о переходе в «Шериф»: «Я очень рад, что буду играть вместе с ребятами, которые обыгрывали «Реал» и «Шахтер»

Казахстанский нападающий Данил Анкудинов прокомментировал свой переход в «Шериф».

– В первых числах января я получил официальное приглашение от молдавской команды, а 13-го января уже приехал на их клубную базу вместе с основным составом. Честно сказать, не до конца верил, что меня заприметит столь известный в Молдавии клуб, который считается флагманом местного футбола.

– Долго раздумывали над этим предложением?

– Не буду скрывать, мы с семьей и агентом не стали медлить с решением относительно появившегося варианта и сразу согласились на трансфер в «Шериф». Я еще очень молод, и мне необходим опыт в таком солидном клубе, который имеет успехи на европейской арене.

– Наверняка ваш выбор во многом предрешили недавние результаты молдавского клуба в Лиге чемпионов.

– Конечно. Что немаловажно, они до сих пор выступают в еврокубках, и считаю, что у этого клуба большой потенциал, чтобы снова пошуметь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Вообще, я очень рад, что буду играть вместе с ребятами, которые обыгрывали «Реал» и «Шахтер» и до конца боролись с ними за путевку в плей-офф. В скором времени нам предстоит серьезное испытание в 1/16 финала Лиги Европы в лице крепкой «Браги».

– «Шериф» взял вас для основной команды или пока будете играть за молодежный состав, набираясь необходимого опыта?

– Руководство клуба взяло меня с прицелом играть здесь и сейчас вместе с основной командой. Надеюсь, что в начале марта смогу дебютировать в чемпионате Молдавии, но для этого нужно усиленно тренироваться и показывать все на что способен, чтобы застолбить место на поле.

– Уже успели поговорить с кем-то из тренеров? Что они говорят?

– Да, я довольно часто общаюсь с тренерским штабом. К счастью, с наставниками у меня сложились отличные отношения и полное взаимопонимание. Они считают, что я перспективный молодой футболист, которому нужно стремиться раскрыть имеющийся потенциал и усердно работать. Самое главное – не растерять желание расти и не бояться идти к заветной цели.

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