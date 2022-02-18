Геворг Наджарян: «В период ковида уровень КПЛ немного спал»

Казахстанский полузащитник, уроженец Еревана Геворг Наджарян дал интервью Sports.kz после перехода в «Пюник».

– Геворг, ожидалось, что Вы можете отправиться за границу, однако Армения оказалась довольно неожиданным направлением. Почему выбрали именно «Пюник»? Были ли другие конкретные предложения?

– Да, были предложения из Польши и Словении, но по семейным обстоятельствам решили, что на данный момент лучший вариант — это «Пюник».

– В «Пюнике» хватает игроков, выступавших в Казахстане — в том числе, например, Геворг Казарян и Давид Юрченко, игравшие за «Шахтер». Много знакомых там встретили?

– Да, так и есть — много футболистов, которые выступали в Казахстане. И много знакомых, можно сказать, встретил тут.

– Не считаете переход в армянский клуб шагом назад или топтанием на месте в своей профессиональной карьере?

– Нет. На данный момент «Пюник» — очень серьезная команда, имеющая в составе множество хороших футболистов. Я думаю, в Казахстане в первой четверке были бы точно с таким составом.

– Всегда было принято считать, что в Армении зарплаты футболистов меньше, чем в Казахстане. Так ли это сейчас?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

– В Казахстане много вопросов вызвало Ваше январское интервью, в котором говорилось о желании выступать за сборную Армении. Проясните ситуацию, пожалуйста.

– Национальная сборная — это мечта для каждого футболиста, и, надеюсь, я получу в этом году свой шанс поиграть в сборной.

– На какой позиции на поле видит Вас Егише Меликян?

– Я провел с командой пока что две полноценные тренировки, так как по многочисленным причинам отсутствовал на сборах и не в оптимальной форме в данный момент. Что касается позиции — где посчитает нужным тренерский штаб, на этой позиции и буду играть.

– На Ваш взгляд, можно ли говорить, что уровень КПЛ в последнее время понизился?

– Ну, можно сказать, что в период ковида уровень чемпионата немного спал.

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