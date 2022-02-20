Регби. Квалификация Кубка мира. Утешительный раунд. Полуфинал. Женская сборная Казахстана проиграла Колумбии

Женская сборная Казахстана по регби поучаствовала в утешительном раунде квалификации на Кубок мира, проходившая в Дубае. В полуфинале казахстанки проиграли Колумбии со счетом 10-18 и потеряли шансы на выход в Кубок мира.

Теперь 25 февраля сборная Колумбии поборется с Шотландией за последнюю путевку в финальный раунд турнира.

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