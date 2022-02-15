Спортдиректор «Шленска» Штылка об интересе Шушеначевым: «На данный момент называть какие-то имена преждевременно»

Спортивный директор «Шленска» Дариуш Штылка прокомментировал интерес к нападающему алматинского «Кайрата» Артуру Шушеначеву.

— Пока я не хотел бы комментировать какие-то имена, потому что работа идет полным ходом. На данный момент называть какие-то имена преждевременно.

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