Чемпионат Казахстана по хоккею. «Бейбарыс» – «Кулагер» и другие матчи

Теги Иртыш Павлодар Сарыарка чемпионат Казахстана Алтай Усть-Каменогорск Снежные Барсы Бейбарыс Sports.ru - Казахстан Кулагер Спорт Казахстана

Очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

«Иртыш» – «Алтай-Торпедо» (19:00);

«Снежные Барсы» – «Сарыарка» (19:00);

«Бейбарыс» – «Кулагер» (20:00);

Таблица здесь.

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