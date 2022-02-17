Чемпионат Казахстана по хоккею. «Снежные Барсы» сыграют с «Сарыаркой», «Бейбарыс» против «Кулагера» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Снежные Барсы» – «Сарыарка» – 19:00

«Иртыш» – «Алтай-Торпедо» – 19:00

«Бейбарыс» – «Кулагер» – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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