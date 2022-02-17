Илья Ильин: «Брат находится в изоляторе, вчера его задержали. По поводу его обвинения работает адвокат»

Известный казахстанский спортсмен Илья Ильин прокомментировал информацию о задержании своего старшего брата Алексея.

— Что касается моего брата, я узнал об этом недавно. Для меня и для всей моей семьи это стало страшной новостью. Думаю, не в моей компетенции сейчас высказываться на этот счет. Этим занимаются следственные органы. Брат находится в изоляторе, вчера его задержали. По поводу его обвинения работает адвокат. Я пока не разговаривал с ним. Сейчас мы всей семьей думаем, как сделать так, чтобы он вышел под залог.



Ко мне поступает много звонков из-за того, что я якобы сказал, что у меня нет брата Алексея. Это все наглая ложь и провокация. Не знаю, с кем разговаривал представитель СМИ, но я заявляю официально, что ни с каким журналистом я не разговаривал. Откуда такая информация появилась, вопрос к редакции. Мы с этим еще разбираемся.

Всех тех, кто меня поддерживает, я бы попросил не делать скоропалительных выводов. Спасибо, друзья, за поддержку. Я хочу подчеркнуть, я от своего брата не отказывался и отказываться не собираюсь.

Напоминаем что о задержании старшего брата Ильи Ильина сообщил журналист Михаил Козачков. По информации Козачкова он подозревается в даче взятки

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