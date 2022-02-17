Полузащитник «Астаны» Султан Сагнаев рассказал о целях на новый сезон.

— Султан, перед началом сборов вы продлили контракт с «Астаной». Почему приняли такое решение, и какие цели ставите перед собой?

— Продлил контракт, потому что до 23 лет я принадлежу «Астане», так как являюсь ее воспитанником. Цель у меня одна — как можно больше играть. Хочу прогрессировать и пробиваться в основной состав.

— Не интересовались ли вами другие клубы?

— На меня никто не выходил, вариантов в других клубах особо не было.

— Вы уже почти шесть лет в «Астане». При этом так и не стали игроком основного состава. Анализировали, почему так сложилось?

— В «Астане» большие задачи, раньше не всегда нам доверяли. Но при этом, я думаю, что проблема есть и в нас, в молодых игроках. Нужно прогрессировать так, чтобы не вызывать вопросов ни у кого.

— Вам как воспитаннику «Астаны» наверняка хочется пробиться в основу команды.

— Очень сильно хочу играть за «Астану». Все-таки я уже, так или иначе, давно с основной командой, поэтому хочется постоянно играть. Я думаю, пришло время становиться лидером.

— Как планируете бороться за место в основе «Астаны»?

— В этом году все будет зависеть только от меня. Если тренеру докажу, что я могу быть полезен, то будет ставить в состав. Поэтому сейчас упорно тренируюсь и буду доказывать свою полезность.

— Какие задачи у «Астаны» в новом сезоне?

— У «Астаны» всегда высокая задача — быть чемпионом. У нас всегда были хорошие возможности, чтобы взять титул, и в прошлом году, и даже год назад. Мы никогда не думаем о втором или третьем месте — только первое.

— Чего не хватило для чемпионства в прошлом году?

— Наверное, не хватило победы над «Кайратом» в последних матчах.

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