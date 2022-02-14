Экс-защитник «Кайрата» Поляков близок к переходу в «Астану» (С. Ильев)

По сообщениям российского журналиста Сергея Ильева, экс-защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Денис Поляков рассматривает варианты с более высокой зарплатой, чем в московском «Торпедо». Одним из приоритетных вариантов для него является предложение «Астаны».

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