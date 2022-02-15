Чемпионат Казахстана по хоккею. «Номад» разгромил «Торпедо»

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Номад» – «Торпедо» – 6:1 (Данияр 30:10, Орехов 37:47, Шестаков 39:54, 41:46, Зубов 44:02, Тетерин 59:33 – Гурин 41:34)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начало матча по времени Нур-Султана.

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