Чемпионат Казахстана по хоккею. «Горняк» победил «Бейбарыс», «Номад» разгромил «Иртыш»

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Номад» – «Иртыш» – 10:3 (Зубов 20:59, Диханбек 21:41, Мухаметов 26:11, 46:19, Рунов 29:11, 32:33, 41:08, Волосенков 48:36, Ермак 52:06, Пархоменков 57:29 – Тагамбаев 30:02, Атаханов 40:21, Ляпунов 54:02)

«Горняк» – «Бейбарыс» – 5:3 (Ханьжин 00:36, Катков 02:22, Куршук 16:02, Шетле 55:55, Ширяев 59:17 – Колесников 32:44, Москалев 34:42, Баженов 44:27)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль