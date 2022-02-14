«Легия» заинтересована в хавбеке «Кайрата» Гуральски

Журналист Кшиштоф Становски сообщил, что «Легия» заинтересована в приобретении полузащитника «Кайрата» и сборной Польши Яцека Гуральски.

Сейчас польский клуб борется за сохранение прописки в высшей лиге, занимая в турнирной таблице предпоследнее, 17 место после 20 сыгранных матчей.

Контракт Гуральски с алматинцами действует до конца года.

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