Товарищеский матч. Сборная Казахстана по футболу против сборной легионеров КПЛ

Сегодня, 13 февраля, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против легионеров КПЛ. Встреча пройдет в Турции и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция на Qazsport.

С составом сборной легионеров можно ознакомиться здесь, а с составом нашей сборной здесь. Главным тренером легионеров будет Андрей Карпович из «Кызыл-Жара».

Анталья, Турция

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