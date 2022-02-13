«Женис» вновь может прекратить существование (Metaratings)

Как стало известно​ Meta-ratings.kz,столичный «Женис» не примет участие в предстоящем сезоне Второй лиги.

В 2014 году «Женис» расформировали в связи с финансовыми проблемами. Однако в прошлом году спустя семь лет клуб был возрожден, и в первом же сезоне завоевал бронзовые медали первенства.

Теперь клуб вновь остался без финансирования, а игрокам и тренерскому штабу «желто-синих» уже было объявлено о снятии команды с первенства Казахстана. Наставник Егор Азовский уже возглавил другой столичный клуб – SD Family.

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