В сборную Казахстана по футболу вызван нападающий «Тараза» Жумабек

По сообщениям журналиста Ермухаммеда Маулена главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов вызвал нападающего «Тараза» Абылайхана Жумабека в расположение национальной команды.

Жумабек провел в прошлом сезоне за «Тараз» 19 матчей и забил 1 гол.

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