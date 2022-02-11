Морозов прошел процедуру взвешивания

Казахстанский боец ММА Сергей Морозов уложился в лимит легчайшей весовой категории.

Казахстанец перед боем с Дугласом Силва де Андраде показал на весах 61,23 кг.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль