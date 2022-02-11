Морозов прошел процедуру взвешивания

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Казахстанский боец ММА Сергей Морозов уложился в лимит легчайшей весовой категории.

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