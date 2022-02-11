Юрий Семин: «Думаю, у Алипа достаточно сильных качеств, чтобы закрепиться в составе «Зенита»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение «Зенита» взять в аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.

«У меня мнение об Алипе еще не сложилось. Видно, что у него хорошие физические данные, отмечают левую ногу. Думаю, у этого игрока достаточно сильных качеств, чтобы закрепиться в составе «сине-бело-голубых». Все-таки новичок провел с командой два сбора, у тренеров было время его оценить. Просто так в «Зенит» не попадают. У клуба сильная селекционная служба – раз обратили на него внимание, значит, видят в нем потенциал.

Нигде, кроме «Кайрата», он пока не играл? Ну и что? Алип выступает за сборную Казахстана, имеет международный опыт. Через переезд в более сильный чемпионат проходят многие футболисты, это не должно в случае с новичком «Зенита» сильно смущать. Посмотрим на него на другом уровне», – сказал Семин, игравший за алматинский клуб в 1972-1973 годах.

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