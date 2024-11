Браташ в «Ладе» – бесконечное веселье: шутил про жидкий стул, воблу и тренерского гения

Вспомнили яркое.

В Тольятти Олег Браташ впервые получил должность главного тренера клуба КХЛ – за полтора года в «Ладе» он стал настоящей звездой лиги. Браташ много шутил на пресс-конференциях и создавал поводы для обсуждения.

Такую медиаактивность он объяснял просто: «Я старался на пользу команде делать, а не устраивать «Камеди Клаб». Поэтому и когда критиковал, и когда пытался шутить – я делал все умышленно, в меру своего интеллекта».

Объяснял победы «Лады» везением и эмоционально радовался в раздевалке

В прошлом сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти лет отсутствия. Начало регулярки-2023/24 получилось сенсационным – в ноябре «Лада» шла на первом месте Востока. После 30 игр команда Браташа набрала 39 очков и дважды обыграла ЦСКА и «Ак Барс» – финалистов предыдущего сезона.

На вопросы о секретах такого успеха команды Браташ отвечал: «Просто повезло».

Подобные высказывания главного тренера возмутили гендиректора клуба Александра Чеботарева: «Я даже не парирую, а просто скажу, что категорически с Олегом Владимировичем не согласен. Везение – это когда сидишь и думаешь: «повезет – не повезет». Здесь не так. Мы же видели, как ребята отыгрывались и с 0:3».

Желание списать все на везение было скорее иронией от главного тренера, чем излишней скромностью. Так Браташ отсылал к словам критиков, которые негативно восприняли возвращение «Лады» в КХЛ и не верили в ее возможности. Браташ доказывал обратное на льду и шутил на эту тему на пресс-конференциях.

Конечно, он радовался успехам команды – порой получалось даже слишком эмоционально. После одной из побед в эфир попало выступление тренера в раздевалке, где он на мгновение забыл о камерах и дал неоднозначный комментарий: «Какое ахуфигительное чувство, когда выигрываем!»

Против нецензурной лексики Браташ ничего против не имеет и даже видит в ней пользу для тренера. Вот его слова: «Почему часто говорят: «Вот, тренер матерится». Это происходит не из-за того, что он такой матерщинник. Если тренеры и применяют нецензурные слова, то для того, чтобы усилить смысл и лучше донести до игрока».

Шутил про жидкий стул, игроков за новогодним столом и тренерского гения

Практически каждая пресс-конференция Браташа – это настоящее шоу, за которым было интересно наблюдать вне зависимости от результата команды. Тренер шутил с журналистами, высмеивал ситуации с матча и даже иронично представлял ошибки команды.

Например, однажды Браташ очень ярко отреагировал на сложные слова в речи журналиста: «Оверперформанс в начале сезона? Ой-ой, вы не ругайтесь, я таких слов не понимаю, по-русски. Переходит ли команда к регрессии к среднему? А вы по-русски говорить умеете, русскими словами? У нас никаких очков не ожидается, мы в каждой игре выходим с одной целью – победить».

Когда поводов для шуток со стороны не находилось, Браташ устраивал перфоманс самостоятельно. Вместо комментария по матчу после поражения «Салавату» (2:5) тренер начал пресс-конференцию с истории: «Игрок спрашивает тренера: «А чего они в нас стулом бросаются?» «Ну, ты тоже бросайся в ответ». Игрок говорит: «Не могу, он у меня жидкий».

Вот сегодня у нас был жидкий стул. Бросаться им мы не могли. Максимум, что могли сделать, – это отплевываться».

Крупные победы над сильными соперниками Браташ также встречал с юмором. Вот его пересказ игры с московским «Динамо» (4:0): «Сначала было 0:0. Потом мы забили гол в большинстве. Потом мы выстояли в меньшинстве. А потом, на последней минуте [периода], наше четвертое звено смогло забить гол в раздевалку.

Во втором периоде несколько феноменальных спасений Подъяпольского и еще две заброшенные шайбы не позволили соперникам приблизиться к нам в счете. Считаю, что в третьем периоде мы уверенно довели матч до победы. Игру необязательно было смотреть, я все рассказал».

После этой победы у «Лады» случились пять поражений подряд. Часть из них выпали на начало января. Очередной проигрыш от «Авангарда» (3:5) Браташ объяснил так: «Наша «Лада» новой сборки тест-драйв – если говорить про всю команду – прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом».

Позже игра команды начала налаживаться, и «Лада» одержала сухую победу над «Барысом» (3:0). Секрет успеха от Браташа: «Было важно правильно подготовиться – от этого, наверное, зависел результат. Мы приехали, покушали, поспали, потом опять покушали и вышли на игру, и удалось выиграть – значит, мы правильно подготовились».

Эталонной стала последняя пресс-конференция в регулярке-2023/24, когда«Лада» ярко обыграла «Торпедо» (5:4 ОТ). Победу команде Браташа принесли Алексей Васильков, сыгравший за матч 25 секунд и сравнявший счет в конце основного времени, и Евгений Калабушкин, забивший гол в овертайме.

На вопрос о том, как тренер угадал с новичками в составе, Браташ ответил: «Это тренерский гений. Когда мы берегли хоккеиста и знали, когда он забьет. И выпустили его в тот момент, когда мы все знали. Это нисколько не смущает, это все запланировано. Мы ж готовимся к играм! Вы думаете, что все с кондачка? Это мой тренерский гений».

Регулярку-2023/24 команда Браташа завершила на седьмом месте (78 очков). В плей-офф сенсации от «Лады» не случилось. Команда практически без шансов проиграла «Авангарду» в первом раунде (1-4). Но для Тольятти это было достижением – до этого «Лада» 15 лет не выходила в плей-офф.

Пил пиво с игроками, сравнивал матчи с воблой и придумал новый вирус

Летний отпуск тренер и его игроки проводили вместе – в социальных сетях появились их совместные фотографии на вечеринке. Тренер признался, что даже праздник использовал для разговоров о будущем сезоне, хотя отказать игрокам в отдыхе тоже не смог: «Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему свое время. Делу время, потехе час».

Начало нового сезона-2024/25 для команды сложилось уже не так успешно, как в прошлом году. После 24 игр «Лада» идет вне зоны плей-офф (9 место, 23 очка), а ситуацию усугубили финансовые проблемы. Уход главного тренера – это лишь часть трудностей, с которыми «Ладе» столкнется дальше.

В таких условиях команде было особенно важно зарабатывать очки любым способом. Браташа радовали даже поражения за пределами основного времени. Вот что Браташ рассказал о матче против СКА (3:4 ОТ): «Если бы после первого периода мне сказали, что мы сможем вырвать очко у СКА, я был бы рад. Открою секрет. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы. Как видите, принесло пользу».

На игре команды сильно сказывались травмы игроков. Но даже такие проблемы Браташ встречал с юмором: «Я никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь, у нас от Алтыбармакяна еще двое заразились. И переломы точно в том же месте. Разрабатываем ли вакцину? Ну, этим доктора занимаются. Каждый своим делом».

В некоторых играх «Лада» совсем мало забивала, от чего со стороны игры казались довольно скучными. Одним из таких матчей стала недавняя встреча с «Салаватом» (1:3).

Браташ и здесь предложил довольно ироничное решение проблемы: «Мне было весело, не знаю, почему вы посчитали игру скучной. Но если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть только Матч звезд. Не надо делать выводов так прямо, ведь у других может быть другое мнение. Например, мое мнение в том, что игра была веселая».

Где-то тренер обходился просто интересным сравнением: «Засушили? То есть как воблу, да? Смогли засушить, вот и засушили».

На этом история Браташа и «Лады» закончилась. Тренер признался, что обид на руководство не держит. Браташ верит, что с ним команда достигла определенного успеха. А мы верим, что тренер его сделал очень запоминающимся.

