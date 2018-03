Самые быстрые обмены первых номеров драфта в истории НХЛ

Эд Джовановски, «Флорида» – 5 лет от дня драфта до обмена

Задрафтован в 1994-м – обменян в январе 1999-го

Карьера защитника, сразу получившего прозвище Жовокоп за жесткую игру у своих ворот, началась многообещающе. Новичок в первом же сезоне забил 10 голов и набрал 21 очко, а его «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, сотворив главную хоккейную сенсацию года. Эд стал третьим в голосовании за «Колдера» и даже получил вызов в сборную Канады на взрослый Кубок мира-1996, где «левых» людей не могло быть по определению.

Во «Флориде» надеялись на дальнейший прогресс молодого игрока, но он затоптался на месте. В январе 1999-го клуб включил его в сделку по обмену на Павла Буре, отправив защитника в «Ванкувер». «Пантерс» получили суперснайпера, который на время вернул их в зону плей-офф, а у Джовановски на Западном побережье началась новая жизнь. В составе «Кэнакс» он установил личный рекорд по числу голов за сезон, игроком «Ванкувера» он поехал на Олимпиаду-2002, где Канада взяла золото.

Оуэн Нолан, «Квебек» – 5 лет

Задрафтован в 1990-м – обменян в октябре 1995-го

Один из кумиров Александра Овечкина быстро отошел от неудачного первого года (13 очков в 59 матчах) и превратился в машину по забиванию голов, наслаждаясь игрой с Сундином, Форсбергом и Джо Сакиком. Нолан трижды забрасывал больше 30 шайб за чемпионат, причем в последнем перед обменом сезоне тридцатник уложился всего в 46 матчей. После переезда «Нордикс» в Денвер канадец не стал играть хуже, но в клубе решили несколько изменить путь развития.

«Одним нападением плей-офф не выиграть. Нам нужна вторая волна атаки», – рассказывал главный тренер «Колорадо» Марк Кроуфорд, комментируя обмен Нолана на талантливого атакующего защитника «Сан-Хосе» Сандиса Озолиньша. Через полгода после трейда «лавины» взяли свой первый Кубок Стэнли, но Оуэна на судьбу жаловаться грешно. Он долгое время был капитаном и вожаком «Шаркс», сыграл на четырех Матчах звезд и стал вторым после Буре снайпером регулярки-1999/00. Не обошлось в его карьере и без олимпийского золота. В 2002-м.

Матс Сундин, «Квебек» – 5 лет

Задрафтован в 1989-м – обменян в июне 1994-го

Долговязый швед быстро стал одним из ключевых игроков «Нордикс», а после сезона-1992/93, в котором Сундин набрал более 114 очков, о нем заговорили как о звезде, а не просто перспективном хоккеисте. Куда важнее, что 47 голов нападающего помогли его «Квебеку» установить клубный рекорд по числу побед и впервые за долгие годы выйти в плей-офф. Казалось, Матс и «Нордикс» будут связаны друг с другом еще много-много лет, но все изменилось уже следующей весной. Канадцы не вышли в плей-офф, а швед, хоть и стал лучшим снайпером команды (32 гола), получил больше всех критики.

Перед началом церемонии драфта Гэри Беттмэн, которого освистывали уже тогда, шокировал лигу сенсационной новостью – Сундин отправляется в «Торонто», а в обратном направлении едет капитан и лицо «Мэйпл Лифс» Уэнделл Кларк. «Нордикс» нуждались в крепком силовом форварде с лидерскими качествами, который бы гонял их молодежь, плюс к тому карьеру в НХЛ был готов начать Петер Форсберг, а столько классных центров для одного клуба это перебор. У них ведь еще были Джо Сакик и одаренный Майк Риччи. Есть и еще одна версия случившегося. Хозяева «Квебека», опечаленные низкой посещаемостью домашних матчей команды, потребовали приобрести более зрелищного (и желательно канадца) игрока на замену флегматичному Матсу.

«Этот обмен – лучшее, что случилось со мной в НХЛ», – признается Сундин уже по окончании карьеры. Шведский центр провел в Торонто 12 сезонов, и как бы не давили на него местные журналисты, игрока стабильнее и полезнее, чем он, в «Мэйпл Лифс» все это время не было. Эксперимент с Кларком у «Нордикс» не заработал, но за него они смогли выручить Клода Лемье, чей вклад в победы клуба сложно переоценить.

Роман Гамрлик, «Тампа-Бэй» – 5 лет

Задрафтован в 1992-м – обменян в декабре 1997-го

Первый игрок в истории «Лайтнинг» в какой-то момент стал самым высокооплачиваемым в команде, но при этом не показывал должного результата. С набором очков у Гамрлика все было в порядке – в сезоне-1995/96 он добрался до отметки 65, а «Тампа» реализовывала большинство с эффективностью 20 процентов – но при выполнении прямых обязанностей чех откровенно халтурил (показатель полезности «минус 124» на момент обмена). Свои претензии были и у Романа. Вряд ли он мечтал играть в команде, целью которой была борьба с «Айлендерс» за право не стать последней в НХЛ.

Стороны разошлись в декабре 1997-го. «Тампа» получила жесткого Брайана Марчмента, а также двух проспектов «Ойлерс» Стива Келли и Джейсона Бонсиньора. Через год никого из этой троицы в составе «Лайтнинг» уже не было, тогда как Гамрлик провел за «Эдмонтон» пару неплохих сезонов. Его расцвет пришелся на начало 2000-х, когда в составе «Айлендерс» он набирал по 40-45 очков, не уходил в минус и зарабатывал по 3 с лишним миллиона за год.

Эрик Джонсон, «Сент-Луис» – 4 года

Задрафтован в 2006-м – обменян в 2010-м

Под первым номером «Блюз» могли выбрать Джордана Стаала, Джонатана Тэйвса, Никласа Бэкстрема, Фила Кессела или хотя бы Клода Жиру, но Джонсон очаровал руководство «Сент-Луиса» своей игрой на юниорском чемпионате мира, да и слишком уж сладко пели о нем скауты. Эрик неплохо провел дебютный сезон в НХЛ, набрав 33 очка, но весь следующий пропустил из-за нелепейшей травмы. Возвращение получилось удачным – 39 очков и 10 голов – да только «Блюз» не попали в плей-офф, что в планы молодой команды не входило. Перед дедлайном-2011 «Сент-Луис» решился на обмен, о котором, в общем, не пожалел.

Пробивной Крис Стюарт и атакующий защитник Кевин Шаттенкирк хороши сейчас и обещают прибавлять, а место Джонсона, как ключевого игрока обороны команды, вскоре занял Пьетранджело. Эрик сейчас на ведущих ролях в «Колорадо», но не скажешь, что после обмена он расцвел и вышел на новый уровень.

Пьер Тюржон, «Баффало» – 4 года

Задрафтован в 1987-м – обменян в октябре 1991-го

На первый взгляд обмен парня, набравшего к 20 годам около 300 очков в НХЛ, казался нелогичным, но у «Сэйбрс» были основания для сделки. Тюржон блистал в матчах регулярного чемпионата, чтобы потом уйти в тень в плей-офф, и это не могло устраивать клуб. Его медлительный стиль не позволял раскрыться в полной степени новой звезде «Баффало» Александру Могильному, и, главное, за Тарджона предлагали самого Пэта ЛаФонтэна, находившегося тогда в расцвете сил.

Скорее всего, итогами трейда остались недовольны оба клуба. Тюржон провел один классный и несколько хороших сезонов за «Айлендерс», но был обменян в «Монреаль» в период перестройки. К ЛаФонтэну не было претензий с точки зрения игры, но здоровье позволило ему провести полностью лишь два сезона из шести. Ну и кубковые амбиции руководства «Баффало» остались не удовлетворены. Команда что с Тюржоном, что с Пэтом Ла-Ла-Ла дальше второго раунда плей-офф не проходила.

Джо Мерфи, «Детройт» – 3 года

Задрафтован в 1986-м – обменян в ноябре 1989-го

Перед драфтом менеджмент «Ред Уингс» долго не мог решиться, кого из двух самых одаренных юниоров того созыва им все же выбрать. На одной чаше весов был работоспособный форвард Джо Мерфи, заканчивавший учебу в Мичиганском университете, а на второй – снайпер Джимми Карсон, выросший в пригороде Детройта. В клубе посчитали Карсона слишком односторонним игроком, остановив выбор на Джо. Тогдашний генменеджер «красных крыльев» Джимми Девеллано напишет потом в книге: «Мы не пожалели о том, что взяли Мерфи, и как показала его карьера, «Ред Уингс» не ошиблись». Джо действительно провел в НХЛ несколько хороших сезонов, но делал он это в других командах.

В «Детройте» у него не сложились отношения с тренером Жаком Демером, ну и веселый характер игрока не сочетался с атмосферой, которая была в клубе. В ноябре 1989-го Девеллано отправил Мерфи в «Эдмонтон», получив взамен как раз-таки Карсона, не ставшего для «Ойлерс» новым Гретцки.

Дуг Уикенхайзер, «Монреаль» – 3 года

Задрафтован в 1980-м – обменян в декабре 1983-го

Весь Монреаль мечтал, чтобы на драфте «Хабс» выбрали звезду юниорской команды города, фокусника с клюшкой и коньками вместо цилиндра с кроликом, Дени Савара. Будущая звезда провела волшебный сезон в лиге Квебека, набрав более 180 очков. Но у скаутов «Канадиенс» были свои фавориты. В западной хоккейной лиге блистал некий Дуг Уикенхайзер, и забивал он еще чаще Савара. Преддрафтовый год нападающий отыграл феноменально, забросив 89 шайб. Как тут устоять?

«Хабс» купились и поплатились. Пока Савар стабильно приносил «Чикаго» по 100 очков, Уикенхайзер в лучшем случае добирался до 50, выставляя менеджмент «Монреаля» не в лучшем свете. Начало сезона-1983/84 форвард провалил, забив лишь 5 голов в 27 матчах, и, в конце концов, его отдали «Блюз» за второго номера драфта-1979 Перри Тернбулла, который также в «Канадиенс» не заиграл. А с Уикинхайзером в Сент-Луисе случилась беда. В марте-1985 он попал под машину, порвав медиальную и крестообразную связки левого колена. Продолжить карьеру хоккеист смог, даже забил памятный гол в ворота «Калгари», но после такой травмы догнать и перегнать Савара было уже нереально.

Роб Рэмэдж, «Колорадо Рокис» – три года

Задрафтован в 1979-м – обменян в июне 1982-го

Габаритный защитник, ставший лучшим новичком первого в истории лиги энтри-драфта, был заметной фигурой в «Рокис» (будущие «Девилс»), но «горцы» в силу ограниченных ресурсов серьезные цели перед собой не ставили. Завершив три первых сезона с суммарным показателем полезности «минус 133», Рэмэдж на свое счастье был обменян в «Сент-Луис», который не пожалел за защитника уровня Матча звезд двух выборов на драфте. Один из них принес «Девилс» Джона Маклина – второго снайпера в истории клуба.

Что касается Рэмэджа, то он, поколесив по разным командам, дважды оказывался в нужном месте в нужное время. Речь о чемпионских «Калгари»-1989 и «Монреале»-1993.

Эрик Линдрос, «Квебек» – один год

Задрафтован в 1991-м – обменян в июне 1992-го

The Next One еще до драфта заявил, что не собирается играть в «Нордикс», как бы не запугивали его менеджеры клуба. По слухам, «Квебек» был готов предложить ему 50 миллионов на 10 лет, чтобы форвард не смотрел на деньги более богатых команд из США, на что Эрик ответил, что не согласится играть там даже за 100 миллионов. «В этой команде не думают о победе в Кубке Стэнли, а это моя главная цель», – приводили цитату Линдроса американские газеты. На церемонии драфта нападающий отказался примерить свитер «Нордикс», после чего вернулся в юниорскую лигу дожидаться реакции его нового клуба.

У «Квебека» было всего два года на то, чтобы подписать с Эриком контракт новичка, и когда время начало поджимать, генменеджер Пьер Паже все-таки согласился на обмен. За Линдроса была получена более чем щедрая компенсация, где среди прочего выделялись Петер Форсберг и Майк Риччи, плюс «Филадельфия» рассталась с тремя выборами в первом раунде драфта.

Чем все закончилось, думается, хорошо известно. Форсберг привел «Колорадо» к двум победам в Кубке Стэнли, причем первая из них случилась уже в 1995-м, а все, чего добился Линдрос на уровне клубов, это финал плей-офф-1997.

Как Эрик Линдрос пошел против системы

Брайан Берард, «Оттава» – 7 месяцев

Задрафтован в 1995-м – обменян в январе 1996-го

В похожей ситуации, что и «Квебек», через несколько лет оказалась «Оттава». Правда, Брайан Берард, сводивший скаутов с ума своим катанием и броском, громких заявлений не делал, надевать свитер «Сенаторс» не отказывался, но после драфта защитник не стал подписывать с клубом контракт. Вроде бы стороны не договорились по поводу бонусов, но, скорее всего, юниор просто не хотел ехать в команду, названную Sports Illustrated, худшим местом в НХЛ. В том сезоне «Оттава» выиграла лишь 9 матчей из 48, и тонуть в одном болоте вместе с Яшиным и Дэйглом Берарду вряд ли хотелось.

«Забастовка» длилась до января 1996-го, когда с предложением об обмене к «Сенаторс» обратились Майк Милбери и «Айлендерс». Вместе с Берардом в Нью-Йорк отправился Мартин Страка, а «Оттава» получила Уэйда Реддена и вратаря Дэмиана Роудса. Оба новичка пришлись команде Яшина ко двору, а Брайан, взяв на следующий год «Колдер Трофи», быстро устал от постоянных поражений «островитян» и начал хандрить.

Его карьера пошла на спад из-за жуткой травмы глаза, полученной… в матче с «Оттавой».

Другие первые номера драфта, которые были обменяны

Дэйл Хаверчак, «Виннипег» (1981 – 1990)

Брайан Лоутон, «Миннесота Норт Старс» (1983 – 1988)

Уэнделл Кларк, «Торонто» (1985 – 1994)

Александр Дэйгл, «Оттава» (1993 – 1998)

Джо Торнтон, «Бостон» (1997 – 2006)

Патрик Штефан, «Атланта» (1999 – 2006)

Илья Ковальчук, «Атланта» (2001 – 2010)

Рик Нэш, «Коламбус» (2002 – 2012)

Контракты Винсента Лекавалье и Рика Ди Пьетро были выкуплены их клубами,