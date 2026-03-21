  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)
59

«Флорида» отказалась давать Бобровскому долгосрочный контракт.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой» и Сергеем Бобровским о новом контракте.

Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршанда (6 лет, 5,25 млн долларов в год), в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта.

Маршанд подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. «Пантерс» отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», – сказал Фридман.

В этом сезоне Бобровский одержал 25 побед в 47 матчах при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.

Бобровский о 7-м месте по победам в истории НХЛ: «Благодарю Бога за все, что у меня есть. Это огромное достижение, до сих пор не верю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
деньги
logoФлорида
logoБрэд Маршанд
Эллиотт Фридман
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобровский отдал семь лет Флориде, взял два кубка Стэнли и один финал с командой, играя ключевую роль в команде! Маршанд почти всю карьеру играл за Бостон и лишь в 25-м перешел к кошкам! Я не знаю, какой контракт нужно дать Бобу, но боссам Флориды нужно точно отнестись с уважением к одному из своих лучших игроков за всё время и не обижать достойного человека и своего лучшего кипера подачками!
Ответ Alex.K71
Этот лучший кипер отбивает меньше 88%. Или тут его паспорт играет главную роль?
Флориде надо подписывать его на 8 лет и 8 млн что-ли?
Ответ Maxim Shumov
А то, что там вся команда в этом сезоне мягко говоря хромает своей игрой в чемпионате, особенно в защите и потеряв Баркова с самого начала, тебя не беспокоит, или Боб там должен только один блистать, отбивая всё подряд в одиночку, а раз не так, то на тебе три копейки и пошел вон! Пусть обменяют, Боб везде заиграет, летчики с пиджаками не дадут соврать в его квалификации, в том числе!
Боб войдет в зал славы нхл. Легенда вратарского цеха!
Но надо искать компромисс!
И так понятно, что хочется зацепить 3ий кубок с этим ядром, а для этого нужно иметь возможности для маневров.
Здесь все двигаются по деньгам, и боб, я думаю тоже подвинется. 7 лет получал отличные деньги.
Думаю на 2×6, или 3×5 договорятся.
Ответ NhlNekhl
Комментарий скрыт
Ответ NhlNekhl
Комментарий скрыт
значит получит больше, возможно в другом клубе.
толковых киперов на рынке меньше чем толковых центров...
Ответ Odissey ru
Судя по статистике, Бобровский начинает сдавать, если 88% станут его нормой, то контракт 6×5 будет просто обузой
Ответ Vadoniy
Это же говорили про текущий контракт. Бобровский не тот, начинает сдавать, будет обузой. Никто не знает как будет.
Ответ Николай Хохлов
в Лос - Анхелес
И снова вместе,
И в жару, и в гололёд.
Значит уйдет. 6 лет контракта в таком варианте это два-три года игры с десяткой в год, остальное игры с потолком. Вполне норм для вратаря до 40 поиграть на высоком уровне. Но своих ценить не умеют, как Маршанда Бостон сплавил, так и Бобровский уйдет свободным агентом.
Ответ avku
Комментарий скрыт
Ну логично, Бобру 38 в сентябре исполняется. Максимум контракт на 3 года. Не, можно конечно учудить обеим сторонам и выписать и на 6-ть, по схеме 2х6 + что-то типа бонусов: $250K PB at 10, 20, 30, 40, 50 GP; $300K for playoffs + 40 GP; $300K winning round 1; $200K winning round 2; $100K winning east; $100K for winning cup -- must play 50% GP each round for bonus. Но это уже изврат на мой взгляд:) Проще 3х4 и по рукам:)
Непонятно только, клуб хочет предложить больше? Или Маршанд играет в команде бОльшую роль, чем Бобровский? Или "Флорида" в хороших вратарях "как в сору роется"?

ИМХО, 6*5 - вполне рабочая схема, если Бобровский на неё согласен.
Ответ Sergey Glebov
Зачем Флориде ещё одно бремя?! Понятно же что контракт Маршанда это читерство чтобы уместить его под потолок. По этому сроком размазали кепку. Контракт он свой будет доигрывать в ЛТИРе. Зачем Флориде через пару лет ещё один такой? По этому они и не хотят подобного рода контракт заключать с Бобом.
Ответ Белый офицер
Обьективности ради, этот сезон Маршанд отыграл на данный контракт. Есть еще порох...)
Куику 40 и он очень сильно сдал. Логично что контракт до 43 лет это довольно рискованно, полевого игрока можно на пятак откатить закрывать обзор, а вратарь должен делать разницу.
Ответ gukmamop
Так контракт до 43 лет дают не для того чтобы он играл до 43 лет, а для того чтобы высокую зарплату растянуть.
Ответ maxuser
Полевой и в 40+ может как-то играть. Вратарь в 40+ это обуза на ростер и на платежную ведомость. Я вполне понимаю, почему генменеджер не хочет давать такой контракт
Бобровский останется. Иначе придётся закрывать дыры всякими Доминге и Мартинами.
Статистика Бобровского упала потому , что в защите проходной двор . Хотя бывает , что и он косячит .
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
