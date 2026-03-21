«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)
«Флорида» отказалась давать Бобровскому долгосрочный контракт.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой» и Сергеем Бобровским о новом контракте.
Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршанда (6 лет, 5,25 млн долларов в год), в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта.
Маршанд подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. «Пантерс» отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», – сказал Фридман.
В этом сезоне Бобровский одержал 25 побед в 47 матчах при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.
Бобровский о 7-м месте по победам в истории НХЛ: «Благодарю Бога за все, что у меня есть. Это огромное достижение, до сих пор не верю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Флориде надо подписывать его на 8 лет и 8 млн что-ли?
Но надо искать компромисс!
И так понятно, что хочется зацепить 3ий кубок с этим ядром, а для этого нужно иметь возможности для маневров.
Здесь все двигаются по деньгам, и боб, я думаю тоже подвинется. 7 лет получал отличные деньги.
Думаю на 2×6, или 3×5 договорятся.
толковых киперов на рынке меньше чем толковых центров...
И в жару, и в гололёд.
ИМХО, 6*5 - вполне рабочая схема, если Бобровский на неё согласен.