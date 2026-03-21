«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)

«Флорида» отказалась давать Бобровскому долгосрочный контракт.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой » и Сергеем Бобровским о новом контракте.

Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршанда (6 лет, 5,25 млн долларов в год), в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта.

Маршанд подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. «Пантерс» отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», – сказал Фридман .

В этом сезоне Бобровский одержал 25 побед в 47 матчах при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.

