Алексей Василевский: «Кузнецов – большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил «Салават», подскочил в концовке, дал новый импульс»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о форварде Евгении Кузнецове.

– Что изменилось с приходом Евгения Кузнецова?

– Евгений – большой мастер, в раздевалке атмосфера сильно поменялась. Было заметно, что он очень старался на льду. Кузнецов преобразил команду, подскочил в концовке, дал новый импульс.

– Его однофамилец Максим Кузнецов стал одним из главных открытий этого сезона. Как ему это удалось?

– Максим уже со старта регулярного чемпионата был одним из лидеров команды, а в плей-офф подтвердил свой класс. Он пришел из ВХЛ и показал свой потенциал, что может быть лидером в самой важной части сезона. В тяжелых и ответственных играх проявил себя, забил нужные и важные голы, – сказал Василевский.

