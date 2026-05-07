Сергей Савельев: «Авангард» не в чем упрекнуть, они противостояли действующему чемпиону. «Ястребы» показали очень плотную борьбу, все решили мелочи»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о серии «Локомотива» с «Авангардом » в плей-офф-2026.

Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом » стартует 11 мая.

«Серия «Локомотив » – «Авангард» точно была лучшей в этом плей-офф. Потому что было семь матчей, а это всегда интересно. Плюс это показатель, что соперники были равными.

Мы увидели очень сильный хоккей: много эмоций, качественная игра и реализация моментов. Перед стартом полуфиналов говорил, что самое главное – это чтобы мы не увидели унылый хоккей. Могу сказать, что эта серия команд из Ярославля и Омска станет украшением нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

Серию «Авангарда» и «Локомотива» по-своему можно назвать скрытым финалом, хотя не стоит умалять заслуг «Ак Барса», который заслуженно прошел в финал.

Думаю, что нас ждет очень интересный финал, потому что манера и стиль игры «Ак Барса» в этом плей-офф тоже подразумевает возможность создавать много голевых моментов, используя ошибки, которые совершает противник под давлением казанской команды. Я бы не списывал «Ак Барс» со счетов.

«Авангард» не в чем упрекнуть, так как они противостояли действующему чемпиону. При этом «ястребы» показали очень плотную борьбу. В этой серии все решили мелочи», – сказал Савельев.