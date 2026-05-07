Леонид Тамбиев: «Благодарен Ларионову за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. У нас сложились теплые, дружеские отношения, продолжаем общаться»
Леонид Тамбиев высказался о работе в СКА в штабе Игоря Ларионова.
Ранее стало известно, что Тамбиев покинул СКА и возглавил «Динамо».
– Звучало мнение, что у вас с Ларионовым разные взгляды на хоккей. Это не мешало работе?
– Нет, никакого конфликта не было. Я вообще благодарен Игорю Николаевичу за приглашение в СКА. Для меня это был важный опыт. В «Адмирале» одна группа игроков, в СКА – совершенно другой уровень, более звездный состав. Но мы сразу договорились о принципах работы.
Ларионов доверил мне часть тренировочного процесса. Я предложил несколько вещей – новые упражнения, какие-то изменения, и он это поддержал. Были моменты, где мы вместе вводили новые элементы в тренировочный процесс.
Кроме того, я работал индивидуально с рядом опытных игроков, помогая им в функциональной, тактической и технической подготовке.
– Получается, вы не вмешивались в его игровую философию?
– Нет, это был его путь, его концепция. Я не лез в стратегические вещи, а добавлял детали в тренировках, в индивидуальной работе с игроками, в нюансах. Мне дали полный карт-бланш в этих вопросах – показывал, объяснял, направлял ребят.
– Не было напряжения внутри штаба?
– Нет, у нас был очень дружный тренерский штаб. У каждого была своя зона ответственности. Я занял свою нишу и работал в ней.
Могу еще раз подчеркнуть, что у нас с Ларионовым сложились теплые, дружеские отношения. Мы продолжаем общаться, созваниваться. Считаю, у нас был хороший тандем – просто времени на совместную работу оказалось не так много, – сказал Тамбиев.