Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»

В Ярославской области создадут фан-зоны для трансляций матчей «Локомотива».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в муниципальных округах создадут фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом » стартует 11 мая в Ярославле.

«Организуем в муниципальных округах фан-зоны для трансляции матчей с участием «Локомотива». Вчера наша команда после напряженного и красивого матча с омским «Авангардом» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с казанским «Ак Барсом».

Важно создать условия для просмотра и обеспечить безопасность людей. Вместе с правоохранительными органами уделим этому самое серьезное внимание. Адреса фан-зон опубликованы на портале правительства Ярославской области. Прямую трансляцию обеспечит телеканал «ЯПервый».

В прошлом году, когда «Локомотив» впервые завоевал Кубок Гагарина , такие фан-зоны показали свою востребованность. Тысячи болельщиков объединялись, приходили семьями. Приглашаю и в этом году вместе поддержать команду!» – написал Евраев.