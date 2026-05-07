Виталий Давыдов: «Авангард» потерпел тренерское поражение. Буше терял управление в концовках последних трех игр. Не было ни перерывов, ни каких-то кадровых решений»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3.

– Как оцените развязку полуфинальной серии «Локомотив» – «Авангард»?

– Омск меня удивил. Чемпион не показал чего-то выдающегося, год назад он играл более стабильно и цельно. Но «Авангард», начиная с пятого матча, наступал на одни и те же грабли – неплохо начинал, но разваливался в концовке. По сути, сам отдал путевку в финал «Локомотиву».

– Кто виноват?

– Считаю, что Омск потерпел именно тренерское поражение. Имея отличный состав – таких мастеров, как Шарипзянов или Окулов, команда не смогла выдержать нагрузки. Скорее всего летом не был правильно заложен функциональный фундамент, для канадских тренеров это обычное дело.

Еще меня удивило, что главный тренер «Авангарда» каждый раз терял управление командой в концовках последних трех игр. Не было ни тренерских перерывов, ни каких-то кадровых решений. Все шло по накатанной – и прикатилось к итоговому поражению.

– Вы изначально верили в «Локомотив»?

– Я изначально говорил, что силы команд двух конференций примерно равны. Многие говорили, что Восток сильнее Запада, но мне так не казалось. Например, родное «Динамо» неплохо играло с восточными командами – а в плей-офф уступило именно соседям по конференции, Минску.

Ну и «Локомотив» показал, что Запад тоже в порядке. Сыграл ровнее и быстрее, чем соперник, – сказал Давыдов.

Сергей Светлов: «В «Авангарде» все было выстроено под карт-бланш тренера – идеальные условия! Кожевников прав – клуб выложился в сиюминутный результат, но не достиг его»
 

Где то соглашусь
"Авангард" сильнейшая команда в лиге на данный момент по составу и игре. Что такое могло произойти? Может действительно не хватало физически на концовки матчей, может где-то ГТ недоработал, но в любом случае винить могут только себя. Жаль, мощно и стабильно играли.
Не согласен. Не повезло . А в одной судьи хорошо судили.
Ну типа Авангард не играл жёстко? Судейство было нормальное. Докопаться до каждого эпизода можно. Что со стороны Авы или Локо.
Ответ Сергей Пименов_1117130650
Ну типа Авангард не играл жёстко? Судейство было нормальное. Докопаться до каждого эпизода можно. Что со стороны Авы или Локо.
В седьмом матче судейства просто не было, о чем тут говорить. Анисимов зассал принимать решения или подсказал кто, не так уж важно. Важно, что правил в седьмом матче хоккей без правил. Кто из этого извлек пользу и извлек ли, пусть каждый сам решает.
