  • Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»
Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом». 

В полуфинальной серии команда тренера Боба Хартли обыграла «Авангард» (4-3). Клуб из Казани победил «Металлург» (4-1).

– И «Локомотив», и «Ак Барс» показывали хорошую игру, своеобразную. Кому-то нравится такой стиль, кому-то нет. Например, мне Казань не очень. Она похожа на команду Билялетдинова. И это понятно – там прислушиваются к Зинэтуле Хайдяровичу. «Локомотив» – это машина. Умеют вытаскивать матчи, что они доказали в серии с «Авангардом».

– «Ак Барс» – в чем сильные стороны этой команды?

– У Казани в команде все работает как единый механизм, все отработано. Достаточно хорошо в обороне играют, знают план, играют в систему и выполняют тренерское задание.

Но Казань можно брать импровизацией. Новые финты, новые комбинации от нападающих. Если будет импровизация, «Ак Барсу» будет тяжелее. У них такая команда, что все знают, куда ехать при ошибке своего партнера. Что-то нестандартное нужно им предлагать.

– В чем слабое место казанцев, на ваш взгляд? 

– Вратарская позиция. Билялов, конечно, играет. Защитники работают. Но не сказать, что там все идеально не последних рубежах. 

– Кого можно назвать первыми звездами в командах-финалистах? 

– Для меня это Барабанов и Радулов. Барабанов прекрасно раскрылся в этом сезоне. Везде успевал отрабатывать – и в нападении, и в обороне. А в Ярославле, конечно, Саня Радулов. Сильнейший игрок, вообще мотор! Душа команды и сердце. Без Радулова такого успеха не было бы. Он не то, что в «Локомотиве», в КХЛ первая звезда! 

– В чем сила «Локомотива»? 

– У железнодорожников тоже все отработано. И в атаку могут убежать, и вторым номером работать. Две равных команды встретятся. 

– Многие говорят, что Ярославль все еще на багаже Игоря Никитина едет. Как вы считаете, так это?

– Однозначно, багаж Никитина. Ничего там тренерского нет. Тренеру повезло, попал в удачную атмосферу.

– А в чем слабые места «Локомотива»? 

– Повторюсь – вратарская линия. Пока Исаев играет не очень уверенно, чувствуется нервозность, – сказал Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
Да нет, у Хартли с Пелино точно ничего тренерского нет. Игроки Локо весь сезон играют сами по себе на багаже Никитина. Всё тренерское, по мнению Кожевы есть в одном перспективном персонаже, который сейчас без работы и от безделья при каждом удобном случае любит фотографироваться с известными людьми)))
Да нет, у Хартли с Пелино точно ничего тренерского нет. Игроки Локо весь сезон играют сами по себе на багаже Никитина. Всё тренерское, по мнению Кожевы есть в одном перспективном персонаже, который сейчас без работы и от безделья при каждом удобном случае любит фотографироваться с известными людьми)))
В точку 😀👍
Да нет, у Хартли с Пелино точно ничего тренерского нет. Игроки Локо весь сезон играют сами по себе на багаже Никитина. Всё тренерское, по мнению Кожевы есть в одном перспективном персонаже, который сейчас без работы и от безделья при каждом удобном случае любит фотографироваться с известными людьми)))
Уже наверно 900 матчей просмотрено за то
После завоевания кубка Гагарина, Никитин слинял в ЦСКА, «Локомотив» оставили на второй год и заменили учителя по физкультуре. Тот ничего не стал навязывать команде, получал денежки на багаже казаха Никитина и случайно вывел команду в финал. Раньше Федоров два года на багаже Никитина завоевал два кубка, теперь канадец в ожидании победы. Никитин как Чумак по телику «заряжает» своих бывших, а чужаки этим пользуются.
Кожевников попал в атмосферу зеленого змея
Так, я правильно понял, в финале встретятся команды Никитина и Билялетдинова?
Ответ Danny Vigneault
Так, я правильно понял, в финале встретятся команды Никитина и Билялетдинова?
Точнее багажи Никитина и Билялетдинова.))
Ответ Александр Василич
Точнее багажи Никитина и Билялетдинова.))
Ога, выяснят, чей багаж с перевесом.
Какой же злобный завистливый старикан
Ответ Глеб Музаффаров
Какой же злобный завистливый старикан
Злобный, потому что тупой
По мнению олимп. чемпиона и заштатного фуфломета кожевнюкова у Локомотива остался забытый багаж и саквояж от беглого диверсанта никитина. Потому тренер там ни какой не нужен. Ребята, на дармовом багаже, и без тренеров моут сыграть. Баблишко бы могли сэкономить для начисления премиальных. А, вот, Никитин с беглецами, оставшись без багажа, уже месяц болтаются по конюшне без работы. И внушают всем, что пришли пахать на пустое место, где осталось только гордое название цска . А багажик надо новый копить. 5 лет... согласие боссов есть и вкусные контракты в изобилии... Эти денежки бы да на фронт...
Хартли опять схитрил. В Балашихе до этого Кубок Гагарина тоже взял на багаже Никитина, который тот десять лет назад оставлял)))
Как и Плющ, два сапога пара. Синигалы
Ну да Хартли кубок Стенли и Гагарина...
Так брал от болды 😁
Корреспондент мог и не спрашивать про багаж Никитина, Кожевников и сам бы вышел на эту тему, учитывая его ненависть к Хартли.
