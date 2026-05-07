Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом » и «Ак Барсом».

В полуфинальной серии команда тренера Боба Хартли обыграла «Авангард» (4-3). Клуб из Казани победил «Металлург» (4-1).

– И «Локомотив», и «Ак Барс» показывали хорошую игру, своеобразную. Кому-то нравится такой стиль, кому-то нет. Например, мне Казань не очень. Она похожа на команду Билялетдинова . И это понятно – там прислушиваются к Зинэтуле Хайдяровичу. «Локомотив» – это машина. Умеют вытаскивать матчи, что они доказали в серии с «Авангардом ».

– «Ак Барс» – в чем сильные стороны этой команды?

– У Казани в команде все работает как единый механизм, все отработано. Достаточно хорошо в обороне играют, знают план, играют в систему и выполняют тренерское задание.

Но Казань можно брать импровизацией. Новые финты, новые комбинации от нападающих. Если будет импровизация, «Ак Барсу» будет тяжелее. У них такая команда, что все знают, куда ехать при ошибке своего партнера. Что-то нестандартное нужно им предлагать.

– В чем слабое место казанцев, на ваш взгляд?

– Вратарская позиция. Билялов, конечно, играет. Защитники работают. Но не сказать, что там все идеально не последних рубежах.

– Кого можно назвать первыми звездами в командах-финалистах?

– Для меня это Барабанов и Радулов. Барабанов прекрасно раскрылся в этом сезоне. Везде успевал отрабатывать – и в нападении, и в обороне. А в Ярославле, конечно, Саня Радулов. Сильнейший игрок, вообще мотор! Душа команды и сердце. Без Радулова такого успеха не было бы. Он не то, что в «Локомотиве», в КХЛ первая звезда!

– В чем сила «Локомотива»?

– У железнодорожников тоже все отработано. И в атаку могут убежать, и вторым номером работать. Две равных команды встретятся.

– Многие говорят, что Ярославль все еще на багаже Игоря Никитина едет. Как вы считаете, так это?

– Однозначно, багаж Никитина. Ничего там тренерского нет. Тренеру повезло, попал в удачную атмосферу.

– А в чем слабые места «Локомотива»?

– Повторюсь – вратарская линия. Пока Исаев играет не очень уверенно, чувствуется нервозность, – сказал Кожевников.