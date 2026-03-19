  • Бардаков сыграл 3:23 с «Далласом» – «минус 1» и 2 минуты штрафа. Форвард «Колорадо» без очков в 17 матчах подряд
Форвард «Колорадо» Бардаков сыграл 3 минуты в матче с «Далласом».

Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков не набрал очки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2 Б) и продлил серию игр без результативных действий до 17.

25-летний россиянин провел на льду 3:23 и получил две минуты штрафа, завершив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Бардакова 9 (1+8) очков в 53 матчах при полезности «плюс 4».

Агент Бардакова о возвращении игрока в КХЛ: «Колорадо» – непростая команда. Сезон закончится, все оценим и примем решение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
