Крикунов о финале Кубка Гагарина: «У «Локомотива» и «Ак Барса» равны силы по вратарям, обороне. По нападению преимущество у Ярославля»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом ».

– Как думаете, у кого больше шансов на Кубок?

– Сложно сказать. Я бы тут не отдал никому явного преимущества. «Ак Барс» очень здорово перестроился в плей‑офф, и Билялов играет очень надежно, что удивительно. Он целый сезон играл ни шатко ни валко, а сейчас так уверенно.

Если сравнить их по вратарям, то, наверное, обе команды одинаковы. По линии обороны, думаю, тоже примерно равны по силам. По нападению, может быть, есть небольшое преимущество у Ярославля.

Но, с другой стороны, у «Ак Барса» была большая пауза, они отдохнули и могли целую подготовку провести именно к этим матчам. А «Локомотиву» надо хотя бы восстановиться успеть до 11 числа. Думаю, конечно, должны. Так что нас ждет очень интересная серия, – сказал Владимир Крикунов.