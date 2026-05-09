Бринд’Амор о 3-0 в серии с «Филадельфией»: «Каролина» играет жестко. Нас выручает характер, мастерство, великолепные действия вратарей»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд ’Амор поделился мнением о ходе серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3-0).

«Мы играем жестко. В принципе, мы всегда так действуем, но сейчас нас особенно выручает характер, борьба и индивидуальное мастерство. Некоторые голы – это просто результат великолепных индивидуальных действий. И, конечно, вратари играют великолепно.

Каждый матч складывается по-разному, но, думаю, именно это и стало визитной карточкой нашей команды в нынешнем плей-офф – мы находим способ добиваться результата», – сказал Бринд′Амор.