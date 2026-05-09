Бринд’Амор о 3-0 в серии с «Филадельфией»: «Каролина» играет жестко. Нас выручает характер, мастерство, великолепные действия вратарей»
Тренер «Каролины» высказался о серии плей-офф НХЛ против «Филадельфии».
Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор поделился мнением о ходе серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3-0).
«Мы играем жестко. В принципе, мы всегда так действуем, но сейчас нас особенно выручает характер, борьба и индивидуальное мастерство. Некоторые голы – это просто результат великолепных индивидуальных действий. И, конечно, вратари играют великолепно.
Каждый матч складывается по-разному, но, думаю, именно это и стало визитной карточкой нашей команды в нынешнем плей-офф – мы находим способ добиваться результата», – сказал Бринд′Амор.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Фредерик Андерсен в этом плей-офф выдал лучший старт на таком отрезке за последние 57 лет с 1969 года.
GAA 1.02
SV % . 957
Рекорд 7- 0