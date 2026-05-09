Тамбиев о ЧМ: «Без России и Беларуси команды там слабые, уровень падает. Турнир надо смотреть с плей-офф»

Тамбиев о ЧМ: без России и Беларуси уровень турнира падает.

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что уровень чемпионата мира снижается, когда вместо сборных России и Беларуси на турнире выступают «слабые команды».

– Насколько ваш прошлогодний опыт работы в тренерском штабе сборной Казахстана может быть применим в работе с «Динамо»?

– Сейчас в ИИХФ другие правила – можно стоять за воротами, большинство не начинается из зоны атаки. В «Адмирал » я привнес пару вещей.

Но, если честно, в хоккее без России и Беларуси есть откровенно слабые команды. Чемпионат мира сейчас надо смотреть с плей-офф. Что касается «Динамо », думаю, что нет [опыт не получится применить].

В КХЛ правила другие, да и все-таки чемпионат мира – скоротечный турнир, спринт – семь игр в группе и плей-офф. Было бы интересно сейчас посмотреть чемпионат мира, но там есть откровенно слабые команды, уровень падает. Не знаю, какие команды привезут, но с учетом Олимпиады, думаю, не приедут многие энхаэловские игроки. Уровень чемпионата, мне кажется, будет не очень высокий, – сказал Тамбиев .