Защитник «Ак Барса» Терехов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» – неприятный соперник, душный. Будет тяжелая серия, много борьбы, стыков»

Терехов о финале «Ак Барса» и «Локомотива»: соперник неприятный, душный.

Защитник «Ак Барса » Степан Терехов высказался о финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

– Лига дважды подряд признает тебя лучшим новичком. Насколько это приятно? Неожиданно?

– Ну, приятно, конечно, но там, я так понял, новичков немного играет. Два-три человека всего, если не меньше, так что, думаю, это не прямо такая ценная награда.

– Как у тебя получилось заиграть так уверенно? Кто тебе больше всего помогает?

– Из тренеров, наверное, Александр Макрицкий. Помогает, подсказывает. Ну и ребята в целом. Леша Марченко мне помогает постоянно, мы с ним в диалоге.

– Какие впечатления от двух серий плей-офф? Команда растет?

– Да, хорошо играем. Есть коллектив, мы сплотились.

– Что думаешь о Локомотиве»? Команда опытная, три года в финале подряд. Есть Радулов, есть Шалунов.

– Соперник неприятный. Можно сказать, душный. В такой хоккей играют – надежный, простой, ну и мы, по идее, в такой же играем. Думаю, что серия будет очень тяжелая, много борьбы, стыков. В общем, серьезно готовимся к этой серии.

– Как разгружаешь голову, пока идет рубка плей-офф?

– В баню ходили с ребятами, а так дома сижу в основном, в приставку, бывает, играю, – сказал Терехов.