Алексей Марченко о финале Кубка Гагарина: «Ак Барсу» нужно отдать все силы для победы. «Локомотив» третий год подряд в финале, ребята обученные»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился эмоциями перед финалом Кубка Гагарина.

Казанский клуб будет противостоять «Локомотиву », первую встречу команды проведут 11 мая в Ярославле.

– Какими эмоциями наполнена команда перед Финалом Кубка Гагарина?

– Для любого спортсмена финал – это пик сезона. Нужно отдать все силы для победы.

– Когда-то вы были капитаном «Локомотива». Испытываете какие-то особые ощущения перед серией?

– Конечно. В первую очередь это сильный соперник, который третий год подряд играет в финале. Ребята обученные, знают, что делать, поэтому надо быть готовыми к ним.

– Фантастическая развязка у соперника была в серии с «Авангардом». Следили за шестым-седьмым матчем?

– Думаю, в первую очередь для хоккея это здорово. Для Омска, конечно, не очень хорошо. В целом для хоккея классная серия получилась у команд, но сейчас уже неважно, счет в серии 0–0.

– Команда будет добираться до Ярославля на поезде, это может вызвать какие-то трудности?

– Нет. Поедим, поспим, приедем, а там будет еще один день для подготовки.

– Достаточно эмоционально вы уходили из «Локомотива» – это уже в прошлом?

– Сейчас самое главное настроиться. Это финал, здесь не до таких-то там околохоккейных дел. Просто чистый хоккей.

– Эти моменты могут стать дополнительной мотивацией?

– У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна – выиграть Кубок .

– «Авангард» старался в двух последних играх с «Локомотивом» отталкиваться от активных отрезков, как и «Ак Барс» с «Металлургом». Есть, чем удивить соперника в этом плане, или будете продолжать гнуть свою линию?

– Мы будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда чуть больше похожа на минское «Динамо» – чуть больше опыта у них, ребята посильнее физически. Но рисунок игры примерно такой же.

– Лидерство «Ак Барса» по реализации бросков и блокированным броскам – это отражение игры команды прямо сейчас?

– Не знаю, тяжело сказать. Повторюсь, счет в серии 0-0, там все начнется заново.

– Прослеживается тенденция, что «Ак Барс» становится сильнее от раунда к раунду. Внутри команды вы ощущаете, что становитесь сильнее?

– Думаю, что мы как коллектив очень хорошо выросли, но нам есть еще куда расти.

– Какие бреши есть у соперника?

– Посмотрим на играх, – сказал Марченко.