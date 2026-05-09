  Алексей Марченко о финале Кубка Гагарина: «Ак Барсу» нужно отдать все силы для победы. «Локомотив» третий год подряд в финале, ребята обученные»
Алексей Марченко высказался перед финалом Кубка Гагарина.

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился эмоциями перед финалом Кубка Гагарина. 

Казанский клуб будет противостоять «Локомотиву», первую встречу команды проведут 11 мая в Ярославле. 

– Какими эмоциями наполнена команда перед Финалом Кубка Гагарина?

– Для любого спортсмена финал – это пик сезона. Нужно отдать все силы для победы.

– Когда-то вы были капитаном «Локомотива». Испытываете какие-то особые ощущения перед серией?

– Конечно. В первую очередь это сильный соперник, который третий год подряд играет в финале. Ребята обученные, знают, что делать, поэтому надо быть готовыми к ним.

– Фантастическая развязка у соперника была в серии с «Авангардом». Следили за шестым-седьмым матчем?

– Думаю, в первую очередь для хоккея это здорово. Для Омска, конечно, не очень хорошо. В целом для хоккея классная серия получилась у команд, но сейчас уже неважно, счет в серии 0–0.

– Команда будет добираться до Ярославля на поезде, это может вызвать какие-то трудности?

– Нет. Поедим, поспим, приедем, а там будет еще один день для подготовки.

– Достаточно эмоционально вы уходили из «Локомотива» – это уже в прошлом?

– Сейчас самое главное настроиться. Это финал, здесь не до таких-то там околохоккейных дел. Просто чистый хоккей.

– Эти моменты могут стать дополнительной мотивацией?

– У любого игрока, который выходит в финал, мотивация одна – выиграть Кубок.

– «Авангард» старался в двух последних играх с «Локомотивом» отталкиваться от активных отрезков, как и «Ак Барс» с «Металлургом». Есть, чем удивить соперника в этом плане, или будете продолжать гнуть свою линию?

– Мы будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда чуть больше похожа на минское «Динамо» – чуть больше опыта у них, ребята посильнее физически. Но рисунок игры примерно такой же.

– Лидерство «Ак Барса» по реализации бросков и блокированным броскам – это отражение игры команды прямо сейчас?

– Не знаю, тяжело сказать. Повторюсь, счет в серии 0-0, там все начнется заново.

– Прослеживается тенденция, что «Ак Барс» становится сильнее от раунда к раунду. Внутри команды вы ощущаете, что становитесь сильнее?

– Думаю, что мы как коллектив очень хорошо выросли, но нам есть еще куда расти.

– Какие бреши есть у соперника?

– Посмотрим на играх, – сказал Марченко. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
